Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс

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Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» заявили, что подготовка к мероприятию проходит в штатном режиме, несмотря на обстановку на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений», — говорится в обращении компании-организатора Kan. Там пояснили, что приехавшие на фестиваль в Тель-Авиве артисты продолжают репетировать в соответствии с ранее составленным расписанием.

Ранее 5 мая официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев, задействовав танки и авиацию.

Песенный конкурс «Евровидение» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.

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