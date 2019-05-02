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Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

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Алсу

Результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» будет объявлять пианист Иван Бессонов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Отмечается, что Бессонов является действующим победителем конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018. Ранее сообщалось, что объявлять баллы, которые иностранным участникам присудило российское жюри, будет певица Алсу.

В конце апреля певицу и ее мужа Яна Абрамова заподозрили в подтасовке результатов СМС-голосования шоу «Голос. Дети», в котором участвовала их дочь Микелла. Девочка победила своих соперников с отрывом в 80 тысяч голосов. Согласно одной из версий, ради победы девочки к голосованию привлекли 500 работников завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области. Первый канал проводит проверку.

«Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.

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