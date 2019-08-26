Израиль ударил по сектору Газа

Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории сектора. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на вооруженные силы страны.

По данным армии, целью авиаудара была военная база палестинских радикалов в северной части Газы, в том числе офис командира одного из батальонов движения. Палестинская сторона не сообщала о каких-либо потерях.

Атака была ответом на обстрел из сектора Газа: 26 августа еврейское государство сообщило о ракетном ударе по своей территории. Две из трех ракет, выпущенных палестинцами, перехватила система ПВО. Одна израильтянка получила легкое ранение по пути в бомбоубежище.

Это второй такой инцидент за последние несколько дней: 22 августа истребители атаковали военные объекты ХАМАС в секторе после того, как территорию Израиля обстреляли ракетами. До этого подобное происходило в июне: тогда авиация ударила по подземной инфраструктуре боевиков.

В данный момент между ХАМАС и Израилем действует перемирие сроком на полгода, заключенное в минувшем мае. Стороны договорились о прекращении огня после массивного взаимного обстрела в начале мая. Тогда стороны выпустили друг по другу по нескольку сотен ракет.

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