Израиль случайно обстрелял свой самолет

Израильские военные по ошибке обстреляли израильский самолет. Об этом сообщили в пресс-службе армии, передает ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, в районе Голанских высот. Как отмечается, военные засекли летательный аппарат, прилетевший со стороны Сирии, сочли, что он может представлять реальную угрозу, и открыли по нему огонь. Стрельбу прекратили, когда поняли, что это израильский гражданский самолет.

Что это было за воздушное судно, не уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал. «Это серьезный инцидент, который расследуется, его уроки будут усвоены», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в ночь на 22 августа истребители ВВС Израиля дважды поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после очередного ракетного удара по территории еврейского государства.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в той же войне. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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