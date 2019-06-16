Израильский поселок получил имя Трампа

Правительство Израиля приняло решение назвать новый поселок на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Поселок будет называться «Рамат-Трамп» («Высота Трамп» в переводе с иврита — прим. «Ленты.ру»). Этим израильское правительство хочет отблагодарить американского лидера за признание Голанских высот территорией Израиля.

«Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо их жителей, во имя будущего всего Государства Израиль», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

25 марта президент Соединенных Штатов подписал указ о признании США суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Другие страны, включая Россию и Китай, не считают эти территории израильскими.

В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал перенос туда посольства США. Мировое сообщество отказывается последовать примеру американцев, так как восточная часть Иерусалима была присоединена к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в той же войне. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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