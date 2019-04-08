Путин впервые высказался о признании Трампом Голанских высот частью Израиля

Президент России Владимир Путин ответил на решение США признать Голанские высоты частью Израиля. Он высказался по этому поводу на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает в понедельник, 8 апреля, ТАСС.

«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — заявил глава государства.

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4 апреля в Сирии отметили, что не исключают военный вариант решения проблемы оккупированных Голанских высот.

США объявили о признании этой территории израильской 25 марта. Против такого решения высказались Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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