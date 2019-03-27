Эрдоган назвал причину превращения собора Святой Софии в мечеть

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть будет ответом Израилю и США. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

На митинге в Трабзоне глава государства сказал, что вернет собору подлинный статус мечети после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта. «Сейчас [президент США Дональд] Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей [Израиля], (...) присваивает Голанские высоты оккупанту. Вы получите ответ из Турции», — указал он.

Эрдоган объявил о плане изменить статус собора 24 марта. Его превратили из христианской церкви в мечеть после захвата Константинополя (старое название Стамбула) турками в XV веке. Основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк распорядился переделать собор Святой Софии в музей в 1934 году.

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25 марта Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. Против этого решения выступили Сирия, Россия, Евросоюз и Китай.

6 декабря 2017-го президент США признал Иерусалим столицей Израиля. Решение также вызвало критику со стороны многих европейских лидеров.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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