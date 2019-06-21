Иорданские исламисты вышли на массовые протесты против мира с Израилем

Сотни исламистов вышли на улицы столицы Иордании Аммана в знак протеста против плана США по решению арабо-израильского конфликта, известного как «сделка века». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, митингующие требуют от правительства бойкотировать конференцию по урегулированию конфликта, которая пройдет в Бахрейне на следующей неделе. На демонстрации они выкрикивали лозунги против президента США Дональда Трампа и против западного вмешательства в политику стран Ближнего Востока.

Сообщается, что в организации акции приняли участие члены «Исламского фронта действия», филиала международного движения «Братья-мусульмане» в Иордании и основной оппозиционной силы в стране. Официально королевство не враждует с Израилем, однако среди его населения сильно сочувствие населению Палестины и как следствие антиизраильские настроения.

Материалы по теме Израиль? Нет, спасибо Ненависть к евреям объединила черных, геев, мусульман и любителей свастики

29 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное и влиятельное подразделение армии Ирана) заявил, что «сделка века» обречена на провал: исламское сопротивление Палестины, по мнению представителей КСИР, «жестко ответит тем, кто предложил сделку, и предателям, которые пытаются наладить связи с сионистским режимом»

7 мая были обнародованы детали плана Трампа. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства Новая Палестина, куда войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа — кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Кроме того, сообщалось, что Иерусалим предлагается сделать объединенной столицей Новой Палестины и Израиля. Арабские жители станут гражданами палестинского государства. Палестина, согласно плану, получит в аренду от Египта территории рядом с сектором Газа.

Этот план администрация Трампа готовит с начала его президентского срока. Подробности программы до сих пор полностью не опубликованы. Палестинцы, однако, уже отказались от участия США в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!