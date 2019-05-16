Названы последствия «сделки века» США

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известный как «сделка века», может осложнить решение палестино-израильского конфликта. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас ситуация с урегулированием конфликта отступает назад, хотя раньше наблюдались позитивные тенденции. «Последние шаги американского руководства, в частности, признание Иерусалима столицей Израиля, конечно, осложняют ситуацию», — сказал посол.

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По словам Нофаля, положение будет ухудшаться и после объявления «сделки века».

7 мая были обнародованы детали плана Дональда Трампа. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Кроме того, сообщалось, что Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля. Арабские жители станут гражданами палестинского государства. Палестина получит в аренду от Египта территории рядом с сектором Газа.

В апреле советник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что «сделка века» будет представлена в июне.

План ближневосточного урегулирования под названием «сделка века» готовится с начала президентского срока Дональда Трампа, однако официально подробности проекта не раскрываются. Палестинцы отказались от участия США в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным.

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