«Сделке века» Трампа предрекли провал

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное и влиятельное подразделение армии Ирана) заявил, что план Вашингтона по примирению Израиля и Палестины, известный как «сделка века», обречен на провал, сообщает Reuters.

По мнению представителей КСИР, план, выработанный командой президента США Дональда Трампа и его зятем и советником по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером, слишком выгоден Израилю.

Единственным решением проблемы иранцы назвали «уход сионистов с оккупированных земель и возвращение палестинских беженцев для проведения свободных выборов».

В любом другом случае, считают в КСИР, «исламское сопротивление Палестины жестко ответит и тем, кто предложил сделку, и предателям, которые пытаются наладить связи с сионистским режимом».

Материалы по теме Израиль? Нет, спасибо Ненависть к евреям объединила черных, геев, мусульман и любителей свастики

7 мая были обнародованы детали плана Трампа. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Кроме того, сообщалось, что Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля. Арабские жители станут гражданами палестинского государства. Палестина получит в аренду от Египта территории рядом с сектором Газа.

Полностью план планируют обнародовать в июне, однако палестинцы отказались от участия США в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!