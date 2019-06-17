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США отложат публикацию «сделки века»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Публикацию политической части плана США по примирению Израиля и Палестины могут отложить до ноября текущего года, сообщает Axios со ссылкой на спецпосланника американского президента на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта.

Причиной такого решения стали внутренние политические процессы Израиля. Соединенные Штаты собирались обнародовать детали сделки в течение лета, но премьер-министру еврейского государства не удалось сформировать правящую коалицию в мае, и парламент страны ждут перевыборы.

План примирения в связи с этим будет дожидаться нового правительства, которое появится в ноябре. К тому моменту предвыборная кампания американского лидера Дональда Трампа уже полностью развернется, однако, по словам Гринблатта, это не станет проблемой.

30 мая стало известно, что Кнессет (израильский парламент) проголосовал за самороспуск и первые в истории страны повторные парламентские выборы. Политики не смогли договориться по поводу призыва в армию ортодоксальных иудеев.

Ранее в мае стали известны некоторые детали «сделки века», разработанной администрацией Трампа. В ней Израилю и Палестине предлагается создать новое палестинское государство, отдельное от Израиля, но с общей столицей в Иерусалиме.

Палестинцы заранее отказались принимать любое участие в американских планах урегулирования конфликта после того, как в 2017 году Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.

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