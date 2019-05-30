Парламент Израиля объявил о самороспуске

Кнессет (парламент Израиля) проголосовал за самороспуск. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Роспуск парламента поддержали 74 депутата из 120, против проголосовали 45 депутатов. Перед закрытием парламент проведет еще два заседания. Первые в истории Израиля повторные парламентские выборы назначены на 17 сентября.

Как сообщает издание, Кнессет самораспустился, поскольку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров.

По итогам досрочных выборов, прошедших в апреле 2019 года, Нетаньяху должен был сформировать новую коалицию в течение 42 дней. Этот срок истек в полночь 29 мая. Премьер-министру не удалось договориться с ортодоксальным блоком «Яхадут ха-Тора» и партией русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» во главе с экс-министром обороны Авигдором Либерманом.

Партии конфликтуют из-за законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. Либерман настаивает, чтобы документ был принят без изменений в том виде, в котором его предварительно утвердил парламент предыдущего созыва. Религиозные партии настаивают на внесении изменений и отказываются входить в коалицию, если законопроект останется прежним.

В декабре 2018 года Кнессет уже принимал решение о самороспуске и досрочных парламентских выборах. Тогда поводом также послужили разногласия из-за закона о всеобщей воинской обязанности и введения призыва для ультраортодоксальных евреев харедим

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