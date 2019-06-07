МИД рассказал о загадочной дате показа «сделки века» США

В Москве не получали от американской стороны информации о том, когда США представят свой план по примирению Израиля и Палестины, известный как «сделка века». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По словам замминистра, содержание плана толком не обнародовалось и в каком именно виде он будет показан — неизвестно. Он добавил, что никаких данных от Вашингтона по этому вопросу не поступало, и сроков представления сделки «никто не знает, даже сами наши американские коллеги».

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План разработан командой президента США Дональда Трампа и его зятем и советником по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. 7 мая были обнародованы некоторые детали.

В частности, предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Кроме того, сообщалось, что Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля.

Полностью план предполагается обнародовать в июне. В то же время палестинцы отказались от участия США в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.

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