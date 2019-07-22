Израиль начал уничтожать дома палестинцев

Власти Израиля начали сносить дома палестинцев в восточной части Иерусалима. Об этом 22 июля сообщило Reuters.

Речь идет о скоплении из 10 построек, расположенных вдоль барьера, отделяющего Западный берег реки Иордан. Тяжбы по поводу их статуса шли в течение последних нескольких лет — и в итоге израильские власти объявили дома незаконным самостроем.

Бульдозеры и другая техника вошли в деревню Сур Бахер на краю города в сопровождении сотен полицейских и солдат Израиля. По данным работников ООН, после сноса первого из домов свое жилище потеряли 17 палестинцев.

Владельцы домов возмущены — они получали разрешение на строительство от властей Палестинской национальной администрации. Еврейское государство считает, что существование этих построек представляет угрозу для безопасности, так как они находятся слишком близко от защитного барьера. Это дает основания опасаться за свою недвижимость всем, кто живет вблизи от 703-километрового пограничного сооружения.

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Действия Израиля осудило международное сообщество — ООН потребовала прекратить разрушение палестинских домов на территории, которую большинство стран считают оккупированной.

Западный берег реки Иордан — спорный регион, вместе с сектором Газа составляющий частично признанное арабское государство Палестина. После Шестидневной войны 1967 года Израиль занял часть территории и начал создавать на ней еврейские поселения. Сейчас его силы полностью контролируют более 60 процентов местности. 83 процента населения Западного берега — арабы, 17 процентов — евреи.

После очередного теракта в 2003 году израильские власти решили отгородить палестинскую территорию разделительным забором длиной в 700 километров. Барьер, строительство которого Международный суд в Гааге считает нарушением международного права, призван защитить евреев от нападений палестинских террористов.

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