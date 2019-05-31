Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме

Палестинец, вооруженный ножом, ранил двоих евреев на улице Иерусалима и был застрелен военной полицией, сообщает Reuters cо ссылкой на местных правоохранителей.

По информации агентства, инцидент произошел у Дамасских ворот внутри Старого города. 50-летний израильтянин госпитализирован в критическом состоянии, 16-летний получил ранения средней тяжести. 19-летний палестинец был убит полицейскими на месте. Израильские власти назвали произошедшее терактом.

Сообщается, что нападение случилось в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, когда тысячи приверженцев ислама посещают иерусалимские святыни для массовой молитвы. На улицах города в связи с этим значительно больше полиции.

В Иерусалиме находятся как иудейские, так и мусульманские и христианские святыни. Израиль считает город столицей своего государства, но этого не признает большинство государств мира. В 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, чем обострил отношения Израиля и Палестины.

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