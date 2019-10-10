Трамп нашел повод жестко наказать Турцию

Если Турция во время военной операции на территории Сирии начнет уничтожать курдов, США уничтожат ее экономику. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Глава Белого дома напомнил, что однажды уже наказывал Турцию за дело пастора Эндрю Брэнсона, и выразил надежду, что Анкара вспомнит урок и будет действовать разумно.

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Турция накануне, 9 октября, начала операцию «Источник мира» в Сирии. Главными целями названы безопасность турецкой границы от террористов, защита территориальной целостности Сирии, а также возвращение сирийских беженцев на родину. Турецкие силы вошли в несколько населенных пунктов и нанесли авиаудары по террористам.

Против операции выступают Сирия, Евросоюз и США. Трамп назвал военную операцию «плохой идеей». Президент России Владимир Путин не оценивал действия Турции, но в разговоре с Эрдоганом призвал его тщательно взвесить ситуацию.

Ранее, 7 октября, Трамп уже пообещал Турции самую жесткую реакцию, если та сделает что-то, что «он сочтет выходящим за рамки». Это сразу же привело к падению курса турецкой лиры.

Пастор Брэнсон и его супруга были арестованы в 2016 году по подозрению в связях с организаторами неудавшегося путча. После этого США ввели санкции против Турции. Американцам грозило пожизненное заключение, но осенью 2018 года их отпустили и позволили покинуть страну.

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