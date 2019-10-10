Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3. Внимание на это обратила «Российская газета», назвавшая эти машины устаревшими.

Как пишет издание, данные танки не раз применялись в боях на территории соседнего государства, и, как правило, неудачно. Газета указывает, что Leopard германского производства, к примеру, несли достаточно ощутимые потери от применения противотанковых управляемых ракет. Боевые машины получали фатальные повреждения, которые в основном заканчивались взрывом и полным уничтожением.

— Kirpi ve Kobra (@kirpivekobra) 05 октября 2019, 21:54

Аналогично дела обстоят и с американскими M60А3. Используемые в бою танки такого типа, как уточняет «Российская газета», не оборудованы дополнительной защитой и весьма уязвимы даже для старых реактивных гранат РПГ.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

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Перед началом операции Эрдоган пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним этот вопрос. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию. Россия и США в операцию не вмешиваются. Находящимся в Сирии российским военным она не угрожает.

По последним данным, в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.

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