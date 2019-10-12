Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.

По данным издания, американские военнослужащие намеревались открыть ответный огонь в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.

В Минобороны Турции опровергли информацию об обстреле американской базы. В ведомстве сообщили, что в рамках самообороны военные обстреливали позиции террористов. «Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее в провинции Дераа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции России. Никто из военных не пострадал. Отмечалось, что террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира» («Peace Spring»).

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать турецкую операцию в Сирии. В то же время американские подразделения покинут место проведения операции, курды назвали такое решение США «ударом в спину».