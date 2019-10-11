США пригрозили сокрушить турецкую экономику

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве Минфина применять жесткие меры против Турции, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.
«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — сказал Мнучин. Он добавил, что указ американского лидера позволяет вводить «новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций в отношении любого лица, связанного с правительством Турции».
Ранее американские власти призвали Анкару прекратить проведение операции в Сирии под названием «Источник мира» («Peace Spring»).
О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносят совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».
7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать турецкую операцию в Сирии. В то же время американские подразделения покинут место проведения операции, курды назвали такое решение США «ударом в спину».