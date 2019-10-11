США пригрозили сокрушить турецкую экономику

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве Минфина применять жесткие меры против Турции, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.

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«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — сказал Мнучин. Он добавил, что указ американского лидера позволяет вводить «новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций в отношении любого лица, связанного с правительством Турции».

Ранее американские власти призвали Анкару прекратить проведение операции в Сирии под названием «Источник мира» («Peace Spring»).

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносят совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать турецкую операцию в Сирии. В то же время американские подразделения покинут место проведения операции, курды назвали такое решение США «ударом в спину».

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