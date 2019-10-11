США призвали Турцию прекратить операцию в Сирии

США призывают Турцию прекратить проведение операции в Сирии под названием «Источник мира» («Peace Spring»). Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

Отмечается, что свое мнение Эспер высказал во время переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром. С американской точки зрения, именно прекращение операции позволит найти способ для деэскалации ситуации в регионе. США считают, что в противном случае она может стать непоправимой.

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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Удары по позициям боевиков и курдов наносят совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать турецкую операцию в Сирии. В то же время американские подразделения покинут место проведения операции, курды назвали такое решение США «ударом в спину».

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