Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, действия турецких военнослужащих в соседнем государстве являются вопросом выживания страны, и Турция делает все возможное для будущего страны и народа. Чавушоглу намекнул на изменчивую политику США, заявив, что «даже наши союзники склоняются встать на сторону террористов», поставляя курдам тяжелое вооружение. Таким образом, Анкаре не на кого положиться в случае какого-либо серьезного инцидента, сказал он.

Дипломат добавил, что не может комментировать посты Трампа в соцсетях, так как него твиты кардинально различаются один от другого.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Министр напомнил, что Анкара и Дамаск в 1998 году подписали соглашение, на основании которого проводится нынешняя операция. Согласно документу, Турция имеет право бороться с террористами в том случае, если власти САР не способны сделать это самостоятельно. Чавушоглу пообещал защитить гражданских лиц от террористов, которые не смогут использовать нонкомбатантов в качестве живых щитов.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». За сутки были убиты 174 боевика и как минимум 17 гражданских лиц.

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. В то же время американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Курды назвали такое решение «ударом в спину» со стороны американцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!