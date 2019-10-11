Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

В провинции Дераа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции России, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По словам Бакина, никто из военных не пострадал. Он добавил, что спустя 20 минут после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел второй взрыв. В результате двое сирийских сотрудников получили легкие ранения. Также был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности.

Бакин отметил, что террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира» («Peace Spring»).

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

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