Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор
Футболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино
Путь в школу убитой в Саратове девочки показали на видео
Названы самые скучные для проведения отпуска города Европы
Полицейский застрелил чернокожую женщину у нее дома
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии
Усик нацелился на чемпионский пояс после первой победы в супертяжелом весе
Новости партнеров

Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции.

Вооруженная операция была проведена совместно с формированиями Сирийской свободной армии. В настоящий момент они продолжают обеспечивать безопасность в регионе.

Сулук расположен в 10 километрах от границы Сирии с Турцией. Он входит в состав района Эт-Телль-эль-Абьяд.

Ранее, 12 октября, армия Турции при поддержке Свободной сирийской армии (ССА) установила контроль над городом Рас-эль-Айн в Сирии, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Turkish army liberates Tel Abyad's Suluk village from terrorists
Курды отчитались об убитых турецких солдатах
Еще одна страна прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным
Другие материалы рубрики
Мир00:0112 октября

«У американцев до сих пор холодная война в головах»

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
08:47Сегодня

Призыв к НАТО защищаться от России проницательностью объяснили

08:00Сегодня

Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось почти в десять раз за день

07:54Сегодня

Названа цель вошедшего в Черное море американского эсминца

Мир00:0611 октября

Русские, назад!

Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
07:29Сегодня

Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным

07:00Сегодня

Курды отчитались об убитых турецких солдатах

05:55Сегодня

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Мир00:02 8 октября

Красная крепость

Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
04:51Сегодня

Провалившиеся в США шпионы рассказали о причинах промахов российской разведки

02:40Сегодня

Саудовская Аравия разместит тысячи американских военных

02:09Сегодня

Евросоюз предостерегли от судьбы «заднего двора» мировой политики

Россия
Прояснена ситуация с увеличившим оклад в полтора раза российским губернатором
«Тем, кто послабее, приходится туго»
От этих россиян отказываются при рождении и держат взаперти. Но есть те, кто хочет помочь
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Горбачев раскрыл отношение к возвращению смертной казни
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
В Москве оценили заявление Киева о необходимости «дожать» Россию
Все материалы
Мир
Призыв к НАТО защищаться от России проницательностью объяснили
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось почти в десять раз за день
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Названа цель вошедшего в Черное море американского эсминца
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным
Все материалы
Бывший СССР
Украина попросит Европу «дожать» Россию
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине рассказали о новом обмене заключенными с Россией
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко
Все материалы
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
Между Москвой и Киевом устроили битву цен
Призванные на землю
В Москве на ВДНХ завершил работу крупнейший сельскохозяйственный форум «Золотая осень»
Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Россия рекордно сэкономила
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил помочь полиции и погиб
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Дело о многомиллионных хищениях в «Роскосмосе» передали в суд
Все материалы
Наука и техника
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Китай раскрыл срок запуска «боевого НЛО»
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Раскрыта утечка секретной информации об испытаниях российского супероружия
Все материалы
Спорт
Футболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Усик нацелился на чемпионский пояс после первой победы в супертяжелом весе
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Россиянин Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по боксу
Все материалы
Культура
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Группа «Кино» объявила о новых концертах спустя 30 лет
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Умер актер фильма «Джеки Браун»
Все материалы
Интернет и СМИ
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова
Все материалы
Ценности
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Раскрыта оптимальная частота умывания
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Все материалы
Путешествия
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Назван любимый европейский город россиян
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Студент захотел проветриться после пьянки и случайно покинул страну пешком
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Российского чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российские подвалы откроют для кошек
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы