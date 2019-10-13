Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции.

Вооруженная операция была проведена совместно с формированиями Сирийской свободной армии. В настоящий момент они продолжают обеспечивать безопасность в регионе.

Сулук расположен в 10 километрах от границы Сирии с Турцией. Он входит в состав района Эт-Телль-эль-Абьяд.

Ранее, 12 октября, армия Турции при поддержке Свободной сирийской армии (ССА) установила контроль над городом Рас-эль-Айн в Сирии, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

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