Эрдоган рассказал о решении проблем с Путиным по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией из-за военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает ТАСС.

По его словам, договоренности, достигнутые между Анкарой и Москвой ранее, продолжают выполняться и поэтому с Россией «нет никаких проблем». «Если они появляются, то мы созваниваемся с [президентом России Владимиром] Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги», — добавил Эрдоган.

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Ранее 13 октября президент Турции объяснил военное присутствие своей страны в Сирии тем, что сирийское правительство неспособно самостоятельно противостоять террористам. Он также раскритиковал западные страны из-за угроз в адрес Анкары после начала проведения операции «Источник мира».

9 октября Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит вместе с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке. 12 октября Турция установила контроль над сирийским городом Рас-аль-Айн, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил.

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