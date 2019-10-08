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Курды попросили Россию защитить их перед операцией Турции

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Масуд Барзани

Лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить курдов в Сирии. Об этом сообщает Rudaw.

Подчеркивается, что Барзани, который является бывшим президентом Иракского Курдистана, выразил свою обеспокоенность главе МИД России будущим курдов в Сирии. «Он попросил Россию сыграть свою роль для предотвращения страданий этого народа в Сирии», — говорится в заявлении.

7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Вместе с тем американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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