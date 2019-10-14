Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

У России нет возражений против того, чтобы сирийский город Кобани в провинции Алеппо вошел в зону турецкой военной операции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По его словам, протеста со стороны российского лидера Владимира Путина по этому вопросу нет. «Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент также сообщил, что турецкие войска не намерены входить в город Манбидж, который до сих пор занимают курдские силы, передает РИА Новости. Он отметил, что город возьмут под свой контроль «настоящие арабские хозяева», безопасность которых обеспечит Анкара.

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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии (ССА) — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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