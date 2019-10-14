США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

Американские военные были вынуждены оставить в тюрьмах, которые контролируют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России). Об этом газете The New York Times рассказали несколько чиновников в США.

Выяснилось, что США собирались вывезти обладающих ценной информацией террористов по заранее утвержденному плану, однако начавшаяся турецкая операция «Источник мира» спутала Вашингтону карты.

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Также газета утверждает, что в воскресенье около 700 экстремистов с семьями, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания на севере Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит вместе с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Эрдоган объяснил проведение операции тем, что правительство Сирии не способно самостоятельно справиться с террористами.

В ночь на 14 октября стало известно, что представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим. Встреча прошла вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север страны для противостояния турецкой агрессии.

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