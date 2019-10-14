Россия отбомбилась по террористам в Сирии на фоне турецкой силовой операции

Бомбардировщики ВКС России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает издание «Аль-Масдар».

Целью стали террористы из движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещено в России), закрепившиеся в районе города Эриха. По утверждению источника издания, российские военные действовали на основании разведданных, полученных от местных осведомителей в провинции.

Отмечается, что это уже второй массированный налет на позиции боевиков за 48 часов.

13 октября стало известно, что представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим. Встреча прошла вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север страны для противостояния турецкой агрессии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит вместе с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке. 12 октября Турция установила контроль над сирийским городом Рас-аль-Айн, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил. Эрдоган объяснил проведение операции тем, что правительство Сирии не способно самостоятельно справиться с террористами.

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