Россия открестилась от согласия с вторжением Турции в Кобани

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российская сторона не возражает против проведения турецкой военной операции «Источник мира» в сирийском городе Кобани в провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров с турецкой стороной этот вопрос не обсуждался.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России нет возражений против включения Кобани в зону турецкой военной операции. По его словам, протеста со стороны российского лидера Владимира Путина по этому вопросу нет.

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Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. Турецкие войска ведут борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Также в ходе операции планируется создание зоны безопасности вдоль всей границы.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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