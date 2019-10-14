Курды договорились с Сирией благодаря России

Курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Об этом сообщил представитель курдских сил Бадрад Джиа Курд, передает Reuters.

По его словам, сделка подразумевает, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны. Курд уточнил, что это предварительная военная договоренность, политические вопросы стороны будут обсуждать позднее. Он добавил, что искать защиты пришлось после того, как США «дали зеленый свет» для вторжения Турции.

Курдский политик Алдар Кселил отметил, что это экстренная мера. «Приоритетом сейчас является защита границы от турецкой угрозы», — пояснил он.

Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии вошли в город Табка, до этого контролировавшийся курдскими формированиями, и двигаются на север для противостояния вооруженной агрессии Анкары. За стол переговоров стороны сели при посредничестве России.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира».

Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии (ССА) — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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