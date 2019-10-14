Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии

Москва не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 14 октября.

Так он ответил на вопрос, нет ли опасности, что Москва может быть вовлечена в конфликт с Турцией. Представитель Кремля также отметил, что власти России и Турции находятся в контакте на предмет операции на севере Сирии.

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«Существуют также каналы связи между военными», — уточнил он.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у российской стороны возражений против того, чтобы сирийский город Кобани в провинции Алеппо вошел в зону турецкой военной операции.

О начале военной операции под названием «Источник мира» турецкий лидер объявил 9 октября, в тот же день он провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

К настоящему моменту известно, что турецкие военные контролируют города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Дамаск критикует действия Анкары.

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