Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону проверить, все ли в порядке у него с мозгом. Таким образом турецкий лидер ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО, сообщает телеканал NTV.

«Господин Макрон, я говорю это в Турции и я скажу это в НАТО. Проверьте сперва собственные мозги, потому что такое могут сказать только те, у кого мозг умер», — обратился он к французскому президенту, выступая на пресс-конференции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция — важная для блока страна, а европейские страны не только игнорируют ее потребности, но и сами пренебрегают своими обязанностями стран-членов НАТО. При этом от безопасности турецкого государства, по его словам, зависит безопасность Европы, а заявления французского лидера — пример «больного и поверхностного» понимания проблемы.

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27 ноября сообщалось, что Макрон собирается добиться лидирующей позиции Франции в НАТО. Для этого он якобы хочет ослабить влияние США на другие страны альянса, а также рассматривает как одну из возможностей стратегическое партнерство с Россией.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти». C ним не согласились генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь.

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