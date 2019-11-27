Раскрыт план Макрона стать самым главным в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует сделать Францию лидирующей державой в Европе вместо Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что помощники президента считают, что небольшими усилиями можно привлекать к себе внимание, вызывая раздражение у союзников. Таким примером является его высказывание о «смерти мозга» НАТО. При этом Франция должна не допустить вступления новых стран в Евросоюз, а также пересмотреть свободу перемещения внутри ЕС.

Материалы по теме Солдаты Европы Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?

Согласно стратегии Макрона, Парижу выгодно делать все для ослабления американской роли в НАТО. В свою очередь, Россия рассматривается французским лидером как потенциальный союзник, который может поменять баланс сил в Евразии в случае присоединения к европейским проектам вместо китайских.

В ноябре Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти». C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru