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Макрона предостерегли от «дыхания русского медведя»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Франции Эммануэля Макрона от стратегических отношений с Россией. Интервью с премьером опубликовано в The Financial Times.

По словам Моравецкого, Макрон «не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее». Он обвинил французского главу в безответственном отношении к «самому важному альянсу в мире» — НАТО.

Моравецкий отметил, что союз занимается «сохранением свободы и мира», а Россия, по его мнению, постоянно вмешивается в дела Украины, Белоруссии и Грузии. Премьер-министр назвал Россию «агрессивной» и выразил надежду на выполнение Францией своих обязательств перед Польшей и Европой.

Также Матеуш Моравецкий рассказал, что разочарован поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2» со стороны ключевых участников ЕС. По его мнению, страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие.

7 ноября Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. В этом же интервью The Economist он сказал, что НАТО переживает «смерть мозга», комментируя отношения между Турцией и США.

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