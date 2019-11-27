Меркель заявила о беззащитности Европы без НАТО

Сохранение НАТО — в интересах Германии и Евросоюза, так как это обеспечивает надежную оборону, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова передает Reuters.

«Сегодня поддерживать НАТО еще более в наших интересах, чем во время холодной войны — или по меньшей мере так же важно, как тогда. Причина этого, как сказал ранее министр иностранных дел, в том, что Европа в данный момент не способна защитить себя самостоятельно», — сказала Меркель.

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12 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини высказалась об оборонной независимости блока: по ее словам, европейские страны должны быть готовы к самостоятельным военным операциям, несмотря на крепкие партнерские отношения в НАТО.

Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг, к нему присоединилась и Меркель: оба политика высказали мнение о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь.

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