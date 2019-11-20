Эстония призвала искать альтернативу НАТО для защиты от России

Отношения Прибалтийских республик с Россией всегда будут сложными, и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной вариант для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на встрече с финскими журналистами, передает «Интерфакс».

По словам министра, надежды на защиту стран Балтии со стороны НАТО, ЕС и США слабеют. Хельме отметил, что будущее Североатлантического альянса неизвестно, поэтому Прибалтийские республики должны установить партнерские отношения «с определенными государствами» альянса для сохранения сил обороны.

«Надеюсь, что НАТО выйдет из кризиса и останется надежной гарантией против угрозы России. Люди по-прежнему верят, что НАТО защищает Эстонию, но обычные люди не политики», — сказал Хельме. Он также с сожалением добавил, что в США мало говорят о европейской безопасности. А ЕС, по его мнению, «не является центром силы, и он станет еще менее мощным центром, чем сейчас».

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В то же время, как считает Хельме, Россия всегда была угрозой для Таллина. Он призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, «чтобы вновь не возникла Российская империя». По мнению министра, такая угроза присутствует независимо от установившегося в России политического режима. При диктатуре, по его словам, из России исходит угроза силового уничтожения республики, а при демократии — появляется визовая свобода, и тогда в Эстонию может «хлынуть поток русских».

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике якобы аннексированные территории. Так политик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

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