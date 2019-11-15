Латвию назвали самым слабым звеном обороны Прибалтики

Профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны Прибалтики. Такое мнение в эфире передачи «Точки над i» на телеканале LTV7 высказал бывший командующий силами обороны Эстонии, а ныне депутат Антс Лаанеотс.

По его словам, такой точки зрения придерживаются в Литве и Эстонии. Позиция обусловлена тем, что Латвия тратит очень много средств на малочисленную армию. Лаанеотс считает, что шесть тысяч человек, которые составляют латвийскую армию даже при поддержке добровольческих формирований не способны решить задачи, которые «может поставить наш восточный сосед». По его словам такая ситуация особенно опасна, поскольку «Россия начала перевооружение и очевидно готовится к какой-то агрессии».

Эстонский депутат посоветовал латышам менять свою армию, приведя в пример вооруженные силы Эстонии, где действует срочная служба. Он отметил, что в резерве эстонской армии находится около 70 тысяч человек и еще 26 тысяч служат в добровольных вооруженных организациях. Лаанеотс особо подчеркнул, что эти люди регулярно проходят переподготовку.

Ранее литовское правительство одобрило законопроект об увеличении на четверть численности личного состава вооруженных сил республики к 2024 году. Общее число военнослужащих литовской армии увеличится с 21,3 до 26,9 тысячи. При этом число профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тысячи человек. Также поправки в закон предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров.

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