В Эстонию прибыли танки НАТО

В Эстонию прибыла первая партия британской армейской техники для учений НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Среди боевой техники, доставленной в Эстонию, 18 танков Challenger. Сообщается, что она будет размещена в военном городке Тапа на севере страны. Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники о около 800 британских военных.

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Учения Tractable состоятся с 26 октября до 9 ноября и пройдут впервые на территории прибалтийской республики. «Такие учения нужны для того, чтобы в случае реальных событий все работало как часы и чтобы нашим возможным противникам было предельно ясно, что у нас есть необходимые навыки и инструменты для быстрых действий в случае необходимости», — заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, приветствуя прибытие британских танков в Тапа.

Военнослужащие Вооружённые силы Великобритании находятся на территории Эстонии с 2017 года. Они дислоцируются на военной базе Тапа в составе тактической группы НАТО под предлогом «сдерживания» России.

В середине октября также сообщалось о прибытии в Литву первых военных из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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