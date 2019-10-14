В Литве обосновались американские военные

В Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Военную базу для него организовали неподалеку от литовско-белорусской границы. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

По словам Кароблиса, прибытие американских военных станет «важным событием», поскольку их присутствие является «одной из наиболее действенных мер сдерживания».

Первые 200 американских военных пока были размещены в городе Пабраде, в декабре из США прибудут оставшиеся члены батальона, уточняет «Интерфакс».

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы «никакой радости не вызывает» приближение инфраструктуры НАТО к границам страны. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в Минске серьезно обеспокоены предстоящими в 2020 году крупными учениями Североатлантического альянса, которые должны состояться в Восточной Европе. Он также сказал, что ему вместе с российским коллегой придется задуматься о том, как обезопасить страны во время военных учений НАТО в Прибалтике и Польше.

С 2014 по 2017 год в странах Прибалтики дислоцировалось по роте военных США, которые были выведены из страны после того, как в них расположились международные батальоны НАТО. Представитель альянса Оана Лунгеску подчеркивала, что действия НАТО полностью соответствуют международным обязательствам организации, а силы блока в Восточной Европе не представляют угрозы для России.

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