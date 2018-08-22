В НАТО ответили на опасения Путина

Действия НАТО в Европе полностью соответствуют международным обязательствам организации. Об этом в среду, 22 августа, заявила представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры блока к ее границам, передает Reuters.

В организации отметили, что силы блока в Восточной Европе не представляют угрозу для России.

«Действия НАТО оборонительные и пропорциональные», — пояснила Лунгеску.

Она добавила, что в странах Восточной Европы находятся 4 тысячи военнослужащих блока, которые присутствуют там для того, чтобы «предотвратить любую возможную агрессию». «Эти части не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией», — заявила она.

Ранее 22 августа Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Москва вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры альянса к российским границам. «Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что Россия должна реагировать на то, что около ее границ появляются элементы американской системы ПРО.

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