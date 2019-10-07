Минск заявил о нежелании стоять на острие противостояния России и НАТО

Белоруссия не желает оказаться на острие противостояния России и Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на речь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

По его словам, в Белоруссии пересекаются европейская и евразийская интеграция, а также проходит граница между странами-членами НАТО и ОДКБ. «Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией, с одной стороны, и НАТО — с другой, или западным миром в целом», — сказал он.

По мнению дипломата, Белоруссия «была, есть и останется белорусской». Макей отметил, что граждане страны, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны. «Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории», — отметил дипломат. При этом он заверил, что Минск чувствует ответственность за безопасность не только страны, но и всей Европы.

Макей подчеркнул, что будущее Белоруссии во многом зависит от того, смогут ли партнеры Минска договориться между собой. Он сказал, что белорусские власти настойчиво выступают за диалог и обсуждение проблемных вопросов. При этом министр вспомнил свое выступление на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, отметив, что на заседаниях такого уровня ничего не меняется, поскольку между странами нет доверия.

Материалы по теме «Надо удирать в Россию» Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР Нация под ключ Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?

По его словам, нужно «восстановить договороспособность ключевых игроков в глазах друг друга и остального мира». Макей при этом подтвердил намерения Минска не производить и не размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности, если другие страны не будут их размещать у себя и нацеливать на Белоруссию и ее союзников.

Как отметил дипломат, европейская безопасность является взаимозависимой и откалиброванной, поэтому нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвав системный кризис. Глава белорусского МИД подчеркнул, что только путем ответственного диалога можно избежать глобального конфликта.

Ранее Макей заявил о готовности Белоруссии предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. 27 сентября с трибуны ООН Макей призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Он напомнил, после прекращения в августе действия ДРСМД, заключенного между Россией и США, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут».

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!