Белоруссия вновь назвала бессмысленным размещение российской военной базы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что размещение на территории республики российской военной базы является бессмысленным. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Голос Америки», расшифровка интервью опубликована на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Свою позицию Макей объяснил тем, что из-за уровня развития военных технологий со стратегической точки зрения создание нового военного объекта на территории Белоруссии не изменит баланс сил в мире.

«Потому что сегодня от Смоленска или от каких-то западных территорий России ракета может долететь в считаные секунды до любого места в Европе и даже в считаные минуты на другую сторону океана», — сказал он, отметив, что аналогичную позицию неоднократно высказывал президент республики Александр Лукашенко.

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Кроме того, глава белорусского МИД считает, что размещение российской базы на территории страны не будет способствовать улучшению безопасности и стабильности в регионе. В то же время он выразил обеспокоенность процессами наращивания военного присутствия со стороны входящих в НАТО соседей Белоруссии.

О бессмысленности размещения военной базы РФ в Белоруссии Макей также говорил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК, которое было опубликовано 1 октября.

Ранее в Госдуме России предположили, что власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти. Такую стратегию в российском парламенте назвали вымогательством.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск на данном этапе вообще не обсуждают создание российской военной базы в Белоруссии. По его словам, между странами есть обязательства, которые компенсируют отсутствие военного объекта.

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