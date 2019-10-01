Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии

Москва и Минск на данном этапе не обсуждают создание военной базы России в Белоруссии, есть обязательства, которые компенсируют ее отсутствие, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 1 октября.

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами, оно принято не под давлением извне.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что военная база могла бы стать для республики «зонтиком безопасности». По его мнению, белорусская сторона поступила недальновидно.

В сентябре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии от военной базы РФ «неприятным эпизодом».

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