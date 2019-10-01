Белоруссия отказалась видеть смысл в размещении российских баз

Размещение российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии не имеет смысла. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Макея, российские базы в Белоруссии теряют актуальность из-за развития современных технологий. «Сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — пояснил он.

Кроме того, министр засомневался, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. На вопрос о связи позиции Белоруссии с европейскими странами Макей подчеркнул, что решения в стране принимаются лишь исходя из национальных интересов.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу «неприятным эпизодом». Он отметил, что Москва и Минск не всегда соглашаются в вопросах внешней политики, однако «это ничего не значит».

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