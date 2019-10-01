В России объяснили вымогательством отказ Белоруссии в размещении военной базы

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение, что власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от российской стороны предложений по экспорту нефти. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Это предмет такого вымогательства. Я в данном случае хотел бы это слово лишить всяких обидных сопутствующих эмоциональных оценок, — сказал он. — Осуществляется на государственном уровне, то есть вы нам, мы вам. Мы вам базу, вы нам, скажем, отмените налоговый маневр в нефтяной отрасли». По его словам, Минск зациклен на возможности поддержания своей экономики и заинтересован в хорошем имидже.

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами, оно принято не под давлением извне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Минск на данном этапе не обсуждают создание российской военной базы в Белоруссии, отметив, что есть обязательства, которые компенсируют ее отсутствие.

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Россия на данный момент является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск по соглашению от 2017 года может импортировать из России в год 24 миллиона тонн нефти: 18 миллионов на свои нефтеперерабатывающие заводы, еще 6 миллионов — для реэкспорта. Стороны договорились, что экспортные пошлины на сырье, которое Белоруссия перепродает, будут направляться в бюджет республики.

В текущем году поставки для Белоруссии начали дорожать. Причиной этому стали российский налоговый маневр в нефтяной сфере, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.

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