Минск указал на препятствия в интеграции с Россией

Углублению интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства препятствуют налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, до декабря у Москвы и Минска остается возможность урегулировать спорные вопросы. Согласно оценкам министерства финансов республики, из-за налогового маневра страна может потерять до 10 миллиардов долларов. Макей утверждает, что Минск заинтересован решить «эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности».

«И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», — заявил министр.

Он также назвал неприемлемым нивелирование ранее принятых совместных решений. «Когда мы заключаем соглашения, юридические обязывающие документы по тем или иным вопросам, договариваемся двигаться в определенном направлении, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром», — добавил собеседник издания.

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Белорусский министр считает, что решение по налоговому маневру «сводит до нуля» все предыдущие договоренности между Россией и Белоруссией, в том числе, связанные с будущими ценами на газ и нефть. «Зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?» — указал Макей.

При этом он допустил, что к 8 декабря может состояться подписание карты интеграции президентами России и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Он напомнил, что лидеры стран договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора, поставив задачу перед правительствами обоих государств подготовить пути решения проблемных вопросов.

16 сентября появилась информация, что Россия и Белоруссия намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Ранее премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — договорились о сроках подготовки дорожных карт для процесса интеграции государств. Все необходимые документы главы правительств запланировали подготовить к началу декабря.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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