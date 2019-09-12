Лукашенко назвал ключевой приоритет белорусской внешней политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией безусловным приоритетом белорусской внешней политики. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Россия — это основной стратегический партнер и союзник республики.

«Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно», — заявил он. По его мнению, русский и белорусский народы побеждали, так как «всегда были вместе».

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Как отметил белорусский лидер, особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. К двадцатилетию Договора о создании Союзного государства он анонсировал конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции между двумя странами.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия планирует быть связующим звеном между европейскими и евразийскими интеграционными процессами. Он отметил, что ЕС не заставляет страну выбирать «между Востоком и Западом».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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