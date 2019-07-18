В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора

В Белоруссии появилась петиция с требованием о денонсации Союзного договора с Россией. Эту петицию с призывом к подписанию разместила на своей странице в Facebook депутат палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая.

По мнению белорусского депутата, договор «полностью исчерпал себя». Свое мнение она объясняет аргументами, приведенными авторами петиции: «межгосударственное сотрудничество сегодня полностью обеспечивается двусторонними соглашениями между Беларусью и Россией, а более широкое экономическое сотрудничество наших стран реализуется в рамках ЕАЭС».

При этом Канопацкая считает, что договор должен быть расторгнут не только из-за своей неактуальности, но и для исключения рисков для Белоруссии, каких именно — она не уточняет. В то же время в тексте самой петиции утверждается, что Союзный договор «ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь». На момент публикации новости петицию подписали три тысячи человек.

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Ранее 18 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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