Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».

По словам Лукашенко, Россия должна вести себя в отношениях с Белоруссией как «старший брат» и при необходимости оказывать республике поддержку. Белорусский лидер также подчеркнул, что если Москва выполнит это требование Минска, «белорусы не позволят предать нашего старшего брата».

Свою позицию он объяснил тем, что русские и белорусы — это один народ, «наши люди, наши братья». «То, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами», — добавил Лукашенко, отметив, что жители России блестяще относятся к белорусам. Говоря о россиянах, он также отметил, что не видит причин «к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их». По его словам, «этого никогда не будет», даже после того, как Лукашенко уйдет от власти.

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Ранее Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией. По его словам, белорусы не должны «косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо».

В середине июля Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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