Лукашенко отказался менять дружбу с Россией на деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией. Его слова приводит БелТА.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», — сообщил он.

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Лукашенко считает, что белорусы не должны «косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо». «Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите», — подчеркнул он.

Также белорусский лидер заявил, что пока он остается на посту президента, республика будет оставаться «независимым суверенным государством».

В январе текущего года Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

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В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

В том же месяце белорусские СМИ писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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